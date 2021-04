Pegli, poche mascherine nel fine settimana. Viale: «Rilancerò il tema dei controlli in Prefettura»

Il problema dello scarso rispetto delle norme di prevenzione nella delegazione è stato portato in consiglio dal consiglio comunale da Pietro Salemi di Italia Viva che ha raccontato la situazione che si è verificata lo scorso finesettimana. L’assessore gli ha spiegato che nella rotazione prevista la zona non era sotto la responsabilità della Polizia locale e che, nonostante questo, ci sono stati diversi interventi delle divise di Tursi, con una quarantina di richiami ad indossare la mascherina e tre sanzioni

Per questo, l’assessore alla sicurezza del Comune ha detto che porterà il problema al Tavolo per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, coordinato dal prefetto Carmen Perrotta, perché venga affrontato da tutti i componenti. Viale ha assicurato il massimo impegno della Polizia locale nei lunghi medi della Pandemia e ha ricordato come, paradossalmente in consiglio ci siano stati interventi per chiedere controlli più stretti e altri che hanno condannato gli interventi effettuati. Il problema citato da Viale è reale e non riguarda solo la minoranza e solo il consiglio, ma anche le pagine social di alcuni consiglieri su cui sono state criticate le multe comminate proprio a seguito del mancato rispetto delle regole stabilite per la prevenzione.

«Occorre fare in modo, soprattutto in previsione della stagione estiva, che la mascherina non cada in disuso, ricordando che si tratta di uno dei mezzi più efficaci per evitare o limitare fortemente il contagio da Covid-19» ha detto Salemi in Consiglio. Poi ha sottolineato come spesso basti la presenza delle forze dell’ordine per ottenere un effetto deterrente e stimolare un comportamento corretto da parte dei cittadini di ogni età, non solo i più giovani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...