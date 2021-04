Colpo da 30 mila euro di finto tecnico dell’acqua a Marassi

È l’ennesimo raggiro ai danni di anziani compiuto con le medesime modalità. La Squadra Mobile della Questura indaga sospettando l’esistenza di una banda che potrebbe aver messo a segno parecchi colpi in diverse zone della città

Ieri una donna di 85 anni è stata derubata in via Gino Coppedè, a Marassi, da un uomo che ha detto di essere un tecnico dell’azienda erogatrice dell’acqua. Ha chiesto alla donna di aprire tutti i rubinetti e di mettere tutte le cose preziose in un sacchetto perché non si potessero corrodere a causa dell’uso di sostanze necessarie a verificare eventuali perdite. Approfittando di una disattenzione dell’anziana è fuggito portando via un sacchetto con due braccialetti preziosi del valore totale di circa 30 mila euro.

In copertina: foto d’archivio.

