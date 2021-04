Nervi, scarico rosato nel torrente. Sul posto i Vigili del fuoco

Potrebbe trattarsi di colorante per individuare le perdite gettato a monte, ma continua a uscire ininterrottamente e a buttarsi nel letto torrente, cosa che fa preoccupare i pompieri. Sul posto anche la Polizia locale

Gli abitanti, un po’ spaventati un po’ incuriositi, guardano il viavai di divise tentando di capire cosa stia accadendo. La cosa singolare è, appunto, che se si trattasse di un colorante per individuare una perdita a monte, a un certo punto l’effetto dovrebbe prima alleggerirsi e poi smettere, ma questo non sta accadendo. Sono stati effettuati prelievi in un tratto del corso d’acqua all’altezza di via del Commercio.

In quel tratto di torrente vivono anche diversi germani reali e i residenti temono anche per la loro salute.



Foto di Mauro Cabona

