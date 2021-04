Nasconde la droga nel contenitore della sorpresa degli ovetti Kinder. Denunciato

La Polizia lo ha fermato alla Fiumara dove il 19enne si trovava insieme a 4 coetanei

19enne di origini sudamericane denunciato dai poliziotti di Cornigliano per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Il giovane è stato fermato all’interno dei giardini della Fiumara alle 19.45 mentre si trovava insieme ad altri 4 coetanei. Gli agenti mentre controllavano i documenti lo hanno notato che si toccava insistentemente i pantaloni all’altezza dell’inguine per far scivolare un vistoso rigonfiamento fino alle caviglie. Recuperato l’oggetto è risultato essere un ovetto giallo tipo kinder contenente circa 6 grammi di cannabis. Nello zaino custodiva un bilancino e nel portafoglio 50 euro in banconote di piccolo taglio. In casa aveva vario materiale per il confezionamento delle dosi.

