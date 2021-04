Torna dal lavoro e viene aggredito. Colpito con un cacciavite, ha riportato tagli e un foro sulla nuca

L’aggressore voleva soldi. È stato arrestato dalle Volanti della Polizia in via Pré. Aveva ancora in mano il cacciavite, oltre a una pinza appuntita

Questa notte le volanti U. P. G. Hanno arrestato un 54enne tunisino per tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

La vittima è un 37enne marocchino che, mentre tornava dal lavoro, è stato avvicinato dal tunisino che gli ha chiesto soldi. Al suo netto rifiuto lo ha inseguito per alcuni metri insistendo con le richieste per poi colpirlo con un cacciavite procurandogli tagli al viso e un foro superficiale sulla nuca (7 giorni prognosi).

Il ferito, molto spaventato, è scappato fino in piazza Corvetto. La rapina è avvenuta in via Prè. I poliziotti sono immediatamente intervenuti e hanno trovato il tunisino ancora in via Pre’ con in mano il cacciavite e ed una pinza appuntita. Nonostante la violenta resistenza opposta è stato tratto in arresto. Dagli accertamenti sono emersi numerosi precedenti e alias nonché l’obbligo di presentazione alla P. G. per un precedente reato di resistenza a pubblico ufficiale.

È stato anche denunciato per resistenza e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

