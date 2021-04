Svastiche sede Anpi, Toti condanna: «Gesti squallidi»

Il presidente della Regione: «Un fatto che condanno con fermezza a poche ore dalla celebrazione che mi vedrà in prima fila con il sindaco Bucci e il ministro Cartabia»

«Il 25 aprile, giorno in cui la democrazia è tornata in Italia, è importante per tutti e nessuno deve permettersi di rovinare questa festa con squallidi gesti come quello avvenuto nella sede Anpi di Sampierdarena – scrive Toti sui suoi profili social -. Un fatto che condanno con fermezza a poche ore dalla celebrazione che mi vedrà in prima fila con il sindaco Bucci e il ministro Cartabia. Il 25 aprile è la festa della libertà e la libertà non deve dividerci ma tenerci tutti uniti, oggi più che mai. Gli italiani che sono morti per liberarci dalla dittatura, dai regimi, dai fascisti e dai nazisti, dalle leggi razziali meritano di essere onorati per sempre, da tutti. Nessuno escluso».

