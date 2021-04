Gdf, scovati altri 23 furbetti del bonus spesa

C’è chi ha dimenticato di dichiarare che la moglie è proprietaria di un esercizio commerciale o che lavorava come dipendente, chi ha dichiarato un nucleo familiare più ampio di quello reale e chi ha omesso di avere congrui depositi in banca

Militari del Comando Provinciale di Savona, nell’ambito dei controlli nei confronti dei soggetti percettori dei “Bonus Spesa Covid-19”, hanno scoperto ulteriori 23 soggetti, rispetto ai 137 già individuati ad inizio anno, che hanno ottenuto indebitamente il beneficio, dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, ovvero di indigenza tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità. Dall’esame delle istanze acquisite dai Finanzieri delle Compagnie di Savona ed Albenga e dalle Tenenze di Finale Ligure e Cairo Montenotte, presso i comuni di Savona, Varazze, Quiliano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Albenga, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Alassio, Andora, Cairo Montenotte, Carcare e Cengio, oltre 6 mila in tutto, per un ammontare che supera il milione di euro, sono emerse diverse irregolarità che hanno consentito ai mendaci soggetti di beneficiare illegittimamente del sussidio pubblico erogato dallo Stato per aiutare le famiglie in difficoltà.

In un caso, un uomo ha omesso di dichiarare nell’istanza prodotta al Comune di residenza che la propria moglie era titolare di un esercizio commerciale in Alassio. Una donna, loro congiunta, ha invece omesso di dichiarare di essere dipendente della medesima ditta individuale.

In un altro caso, un soggetto residente a Loano ha indicato nell’istanza presentata al Comune un nucleo familiare più numeroso rispetto a quello reale, ottenendo così un contributo superiore a quello spettante, calibrato anche sul numero di componenti delle famiglie bisognose.

Quattro soggetti residenti in Valbormida, hanno invece omesso di dichiarare il possesso di depositi bancari/postali rispettivamente per 15 mila euro, 20 mila euro, 40 mila euro e 57 mila euro, elementi che avrebbero impedito loro l’accesso al “bonus spesa”.

Un altro cittadino residente a Cairo Montenotte, ha dichiarato nell’istanza di avere un nucleo familiare composto da 5 persone, indicando tuttavia gli altri componenti dati non corrispondenti al vero.

Numerosi, poi, i casi in cui i richiedenti sono risultati già beneficiari di reddito di cittadinanza o altre prestazioni sociali agevolate erogate da Enti pubblici.

Ai soggetti che hanno ottenuto indebitamente il buono spesa è stata contestata l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.164 ad un massimo di € 25.822, ma comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito. I trasgressori sono stati inoltre segnalati agli Enti Comunali erogatori, per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Mi piace: Mi piace Caricamento...