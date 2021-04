Rubano maxi serbatoi, due denunciati dai Carabinieri

Sono dieci i contenitori asportati da un 35enne che li nascondeva nell’autorimessa di un 78enne. Il proprietario se ne è accorto e ha chiamato i miliari dell’Arma

A Casarza Ligure, l’Arma locale, al termine degli accertamenti, ha denunciato per “furto aggravato in concorso continuato” un 35enne del posto e un 78enne di Sestri Levante, entrambi con pregiudizi di polizia. Lo scorso pomeriggio, il 35 enne, è stato sorpreso mentre asportava 2 serbatoi in plastica della capienza di 300 litri, da un deposito all’aperto di proprietà di un 67 enne che ha, appunto, chiamato i Carabinieri. I militari giunti sul posto, hanno rintracciato l’autore del furto, e, nel corso della perquisizione in un’autorimessa in uso al 78enne, hanno trovato ulteriori 8 serbatoi, asportati precedentemente. Refurtiva recuperata e restituita.

