Il Comitato di via del Campo ripulirà la colonna infame di piazza Vacchero

Il presidente Spadarotto: «È un’azione dimostrativa che ha la finalità di dimostrare la volontà di partecipazione, anche e soprattutto per le piccole cose». Saranno anche chiusi col cemento i buchi in cui, nella zona, si infilano i topi

Il comitato dei cittadini ha organizzato per sabato mattina la pulitura della colonna infame piazza Vacchero, in centro storico. «Sul ponteggio salirò solo io perché sono l’unico assicurato – dice il presidente Christian Spadarotto -. Abbiamo chiesto l’autorizzazione alla Soprintendenza e alla Polizia locale. Attraverso la Polizia locale, il Comune ci ha concesso anche l’occupazione suolo gratuita. Anche il Municipio è stato avvisato. L’Amiu ci fornirà supporto dandoci i materiali per svolgere piccole attività di pulizia. Chiuderemo col cemento i buchi della zona in cui si infilano i topi».

L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 12.

