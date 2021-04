Fuga di gas, corso Perrone chiuso almeno per tutta la mattina

Interruzione nel tratto compreso negli incroci tra le vie Perini e Ferri, sul rettilineo dell’Abbazia del Boschetto

Dalle 23.30 di ieri è in atto la chiusura di corso Perrone nel tratto compreso tra le vie Perini a mare e via Ferri/Borzoli a monte, a causa di una fuga gas all’altezza del 7r. Sul posto sta lavorando la squadra Ireti con la presenza di una squadra di Vigili del fuoco. Le chiusure sono assicurate dalla Polizia locale. Ireti prevede la continuazione dei lavori di ripristino per tutta la mattinata. Una pattuglia della Locale è alla rotatoria Ferri/Ponte Polcevera per filtrare il transito di eventuali mezzi pesanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...