Perdita di gas, in serata, in corso Perrone, in Valpolcevera. Sul posto la Polizia locale e i tecnici Ireti che stanno già lavorando per riparare il guasto. Vista la scarsità di veicoli in transito (il coprifuoco è già scattato da due ore), non si registrano al momento problemi di viabilità.

