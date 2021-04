Segnalazioni dei lettori: da oggi la rubrica sempre online sulla pagina genovaquotidiana.com

Cominciamo con la necessità di sfalcio delle erbacce al cimitero della Castagna. La rubrica non ha particolare intento polemico e non nasce per parlare dei gradi temi, ma vuole raccogliere i problemi quotidiani da affrontare per migliorare la vivibilità quotidiana della città

La rubrica sarà sempre in homepage in alto a destra per chi legge attraverso il computer, subito dopo le notizie più recenti per chi legge su cellulare o tablet.

Ogni segnalazione verrà aggiunta qui sotto (le più recenti in cima). Si potrà leggere quando è arrivata. Preghiamo i lettori di segnalarci anche se e quando viene risolta la criticità. Scriveremo anche quello, sempre aggiornando questo articolo.

Potete inviare le vostre segnalazioni, possibilmente con almeno una foto orizzontale, via whatsapp sul numero 339.2816137 o attraverso la mail genovaquotidiana@gmail.com scrivendo anche la via o il luogo e il Municipio.

La maggior parte delle segnalazioni (sensate) che ci arrivano non sono relative ai macrotemi, ma a cassonetti vandalizzati, scritte sui muri, marciapiedi sbrecciati, buche nell’asfalto, illuminazione non funzionante. Non necessariamente cose di cui l’Amministrazione ha responsabilità diretta (pensiamo all’inciviltà di alcuni padroni di cani, ad esempio), ma a cui può comunque tentare di trovare una soluzione.

Una volta la settimana, la domenica, pubblicheremo nuovamente l’articolo aggiornato sui social.

Necessità di sfalcio al cimitero della Castagna. Zona Centro Ovest e in altri cimiteri cittadini

Segnalante: lettori vari

Nella foto sotto la situazione dei campi 13 e 14 del cimitero della Castagna, segnalata da Mauro Biase.

Segnalazione: 18 aprile





Anna Farina segnala analogo problema al cimitero della Biacca a Bolzaneto, in Valpolcevera.

Segnalazione 18 aprile

Maria Pia Vicario segnala analogo problema al cimitero di Staglieno, in Valbisagno.

Segnalazione 18 aprile

Angelo Spanò segnala analogo problema al cimitero di Coronata (Valpolcevera)

Segnalazione 18 aprile







