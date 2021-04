Controllore Amt trova portafoglio con mille euro e lo restituisce

A rendere nota la storia è il sindacato Orsa Tpl. Il verificatore dell’azienda di trasporto pubblico ha rinvenuto il portamonete su una panchina della stazione metro di De Ferrari

«Ieri pomeriggio, in metropolitana, durante il consueto servizio di verifica titoli di viaggio, un controllore Amt ha rinvenuto su di una panchina della stazione di De Ferrari un portafogli con dentro 1.000 € in contanti. Dopo accurate indagini per risalire alla proprietà, il portafoglio, con le relative banconote, veniva restituito presso la sede AMT di via Bobbio proprio dal verificatore, alla signora che distrattamente lo aveva dimenticato in stazione. Un episodio che evidenzia la professionalità e il senso del dovere di questa figura spesso criticata»: così recita una nota di Orsa Tpl.

