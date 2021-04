Pasquetta in zona rossa, in mattina tutti all’Expo. Poi le nuvole ci mettono una pezza – VIDEO

Stamattina non solo persone a fare attività sportiva al Porto Antico: le panchine erano piene di persone a prendere il sole. Dopo pranzo il peggioramento delle condizioni meteo ha ridimensionato il numero delle persone per strada. Ieri 42 sanzioni nell’area metropolitana. A Sestri Levante festa notturna con 12 persone: tutte sanzionate dalla Polizia locale

Stamattina, al Porto Antico, oltre a chi correva, andava in bici o passeggiava, c’era anche chi s’è fermato sulle panchine a prendere i sole, in qualche case anche senza mascherina. Non si è trattato di veri e propri assembramenti, ma il numero delle panchine in gran parte occupate era alto. Oggi continuano i controlli delle forze dell’ordine e della Polizia locale per scongiurare gli assembramenti, me nel pomeriggio il clima è decisamente meno favorevole alle gire fuori porta tipiche della giornata di Pasquetta. Ieri i multati nell’ambito del territorio della città metropolitana sono stati 42 mentre sabato erano state 57.

Dodici i sanzionati in un solo Colpo a Sestri Levante dove all’arrivo della Polizia locale 12 giovani facevano festa con la musica a tutto volume.

