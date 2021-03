Minaccia la sua ospite, ma dovrebbe trovarsi in Georgia. Arrestato

L’uomo è stato anche denunciato, insieme ad un connazionale di 44 anni, per minacce aggravate in concorso alla donna che gli affittava stanze in nero

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 45enne georgiano per aver violato il divieto di rientro in Italia per 5 anni dal rimpatrio coatto.

Tutto nasce dalla segnalazione di un poliziotto che sente nel suo condominio due uomini minacciare di morte una donna.

Una volante dell’UPG, dopo aver contattato al telefono la vittima che si era allontanata dalla casa, si è recata presso l’appartamento trovando i due uomini, uno dentro e l’altro fuori dal condominio.

Durante la fase della loro identificazione ha fatto rientro la donna, una bielorussa di 30 anni che ha raccontato agli agenti di aver ospitato i due georgiani senza un contratto d’affitto con l’accordo di pagare la somma di 50 euro a settimana. Dopo un periodo tranquillo, nel mese di marzo però i rapporti si sono fatti insostenibili per via dei comportamenti dei due uomini che consumavano i suoi generi alimentari disturbandola di notte, tanto che ha chiesto loro di lasciare l’abitazione.

I due coinquilini di riposta però hanno iniziato a minacciarla di morte fino ad arrivare ad oggi con l’intervento della Polizia.

Per entrambi è scattata la denuncia per minacce aggravate mentre si sono aperte le porte del carcere per il 45enne per aver violato il divieto di rientro in Italia.

Fissata per questa mattina la direttissima.

