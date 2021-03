Riunione in Prefettura: controlli Covid pasquali in tutta la città

Per questa mattina la prefetto Carmen Perrotta ha riunito le forze di polizia e il Comune per organizzare il servizio di controllo per il rispetto della zona rossa imposta su tutto il territorio nazionale

È stato stabilito «che si monitorerà il territorio per evitare assembramenti e per verificare il rispetto del decreto in vigore e dell’ordinanza regionale – spiega il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Sergio Gambino – Questo è quello che dobbiamo fare, il Comune attraverso la polizia locale e le forze dell’ordine. Pattuglie per controlli delle autocertificazione saranno dislocate in vari punti della città dove generalmente la gente si concentra». Anche la Protezione civile darà il suo contributo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...