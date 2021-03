Scippiano anziana e rubano bici elettrica. Denunciati

I Carabinieri hanno individuato i due malviventi, entrambi minorenni e già pregiudicati e li hanno denunciati

I Carabinieri dell’aliquota Operativa di Arenzano, dopo aver visionato le telecamere del circuito di sorveglianza cittadino e poi confrontato le immagini con i cartellini segnatici, identificavano due cittadini stranieri, un marocchino ed un algerino, entrambi minorenni e con pregiudizi di polizia. I due, nei primi giorni del mese , in concorso tra loro, a Cogoleto, prima scippavano la borsa ad un anziano donna, con all’interno la somma di 150 euro, e, poi, ad Arenzano asportavano una bicicletta elettrica del valore di 2.500 euro, successivamente recuperata e restituita al proprietario. Pertanto, sono stati deferiti in stato di libertà per “furto aggravato in concorso”.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...