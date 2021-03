Giardini di Brignole, petizione per chiedere area giochi per i bimbi

Pubblicata sulla piattaform “Change” da un gruppo di genitori della scuola materna comunale Tollot Orientale, ha raggiunto 583 firme ed è diretta al Comune

«Questa petizione nasce su iniziativa di un gruppo di genitori i cui figli sono iscritti alla scuola materna comunale Tollot Orientale in via Ricci nella zona di via San Vincenzo, per chiedere al Comune di Genova la creazione di un’area giochi attrezzata nei giardini davanti alla stazione di Brignole – spiegano i promotori -. Nella popolosa zona di Genova Centro che spazia da via XX Settembre all’intera piazza della Vittoria e tutte le aree limitrofe come via Galata, via San Vincenzo, piazza Colombo, via Cesarea, etc.. fino a Borgo Incrociati non è infatti presente un’area giochi pubblica dedicata ai bambini, nonostante la massiccia presenza di scuole per l’infanzia sia pubbliche sia private e il carattere residenziale della zona, che si sta popolando sempre più di giovani famiglie. Al momento il parco dell’Acquasola è l’unica alternativa pubblica protetta e dedicata all’infanzia in una zona così vasta della città, ha carenze di manutenzione, non è illuminato, ha problemi di sovraffollamento (un tema messo in evidenza dall’emergenza covid) e rimane distante da raggiungere per noi genitori rispetto alle aree sopra indicate, soprattutto nel caso si debba raggiungerlo a piedi con bambini al seguito e nelle giornate invernali, dove le ore di luce dopo la scuola sono poche. Riteniamo che lo spazio da noi individuato si trovi in posizione strategica, sia perché facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici, sia per gli ampi spazi pianeggianti e verdi a disposizione, assolutamente idonei allo scopo e bisognosi di essere riqualificati sia in termini urbanistici sia di frequentazione. La nostra proposta è pertanto quella di delimitare e pavimentare un’area dei Giardini di Brignole, attrezzarla con giochi, panchine, illuminazione e fontanelle per creare un luogo di svago e aggregazione dove le famiglie possano portare i propri bambini a giocare e divertirsi in sicurezza e in compagnia. Oltre ad un’ottima alternativa per le famiglie, siamo fermamente convinti che questa iniziativa possa rappresentare un’opportunità per il tessuto urbano e sociale della nostra città, creando socialità e partecipazione laddove ci si possa incontrare in spazi adeguati, piacevoli, inclusivi e ben pensati per ogni età. Si rivaluterebbe allo stesso tempo un’area del territorio comunale abbandonata all’incuria e al degrado, che, proprio per la posizione nelle immediate vicinanze di una delle stazioni principali di Genova, sarebbe invece importante salvaguardare quale prima immagine agli occhi dei visitatori della nostra città».

