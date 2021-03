Ordinanza seconde case, entra in vigore oggi a mezzanotte

È stata firmata dal presidente della Regione il provvedimento che evita la calata nelle seconde case dalle altre Regioni, ma anche tra comune e comune. Ecco il testo

Vieta gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Liguria nonché gli ingressi e gli spostamenti in Liguria delle persone non residenti, per raggiungere le “seconde case” in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;

Il divieto si applica anche alle imbarcazioni ormeggiate nei porti della Regione Liguria oltre che a roulotte, camper e bungalow.

Sarà valida fino alle ore 24:00 del 5 aprile 2021.

