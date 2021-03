Polizia Locale, riprende la presenza dell’ufficio mobile nei quartieri

Tutte le tappe previste per i prossimi giorni nei vari municipi cittadini

Oggi, 30 marzo 2021, è ripreso il servizio dell’ufficio mobile della Polizia locale nei Municipi della città, attività molto gradito alla cittadinanza, come dimostrato dal numero di segnalazioni e contatti raccolti dalla stazione mobile negli ultimi mesi del 2020. Il personale del Corpo si dedicherà all’ascolto dei cittadini e alla raccolta delle loro segnalazioni .

L’attività è tesa anche alla sensibilizzare alla sicurezza della circolazione stradale e alle precauzioni da adottare per prevenire le truffe anche grazie agli opuscoli informativi realizzati lo scorso anno.

È importante, per l’Amministrazione comunale e per la Polizia locale raccogliere e recepire le richieste dei cittadini a cui dare seguito in tempi stretti e fornire le informazioni richieste.

Stamattina il camper si è fermato via Rolando, presso il mercato. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18, sarà in piazza Masnata; domani, 31 marzo, sarà in piazza Tazzoli, dalle 8:30 alle 12:30, al mattino, mentre nel pomeriggio sarà ai giardini Melis dalle 14:30 alle 18. Il 1º aprile sarà in largo Calasetta al mattino e in piazza De Cristofori al pomeriggio. Le tappe successive sono fissate il 6 aprile in piazza Martinez al mattino, e in piazza Galileo Ferraris nel pomeriggio. Il 7 aprile sarà al mattino in piazzale Parenzo e nel pomeriggio in Fossato Cicala, all’intersezione con via Piacenza. L’8 aprile sarà in piazza Risotto al mattino e in piazza Petrella al pomeriggio.

Le date successive saranno comunicate settimanalmente.

