Rifiuta la fine della relazione e rompe il naso a testate alla fidanzata

La donna lo aveva lasciato nel dicembre scorso, ma lui non aveva mai accettato la fine della relazione. Era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna. I Carabinieri lo hanno fermato mentre dava sfogo alla sua violenza e portato in carcere

Il referto dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma parla di una prognosi di 20 giorni per “sospetta frattura delle ossa nasali”. Una 35enne genovese, come riferisce il quotidiano “Il Messaggero”, è stata aggredita dall’ex fidanzato la scorsa notte a Garbatella. La donna aveva lasciato il 42enne romano nel dicembre scorso, ma lui non ha mai accettato la fine della relazione. La genovese lo aveva già denunciato il 25 marzo scorso. La notte scorsa un nuovo episodio di violenza interrotto proprio dai Carabinieri che, dopo aver rincorso il violento, lo hanno fermato e ammanettato. Il 42 enne ha precedenti e ad era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna. È stato tradotto i carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

