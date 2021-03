Galliera, mini cluster in ospedale. Positiva anche una oss

Dopo i focolai del Maragliano al San Martino e dell’ospedale di Lavagna, un altro è stato rilevato in una struttura ospedaliera. Questa volta a creare il problema sarebbe stato il tempo di incubazione del virus. Un paziente del reparto di Medicina è entrato negativo, poi si è positivizzato durante la degenza

Sono 3 i pazienti posivi a cui si aggiunge una oss che non era stata vaccinata (ma non si sa se per scelta, se perché aveva avuto di recente il Covid o se perché si sottoponga a terapie non compatibili). Sembra, però, che l’inizio del contagio sia da far risalire a un paziente negativo al tampone che si è positivizzato durante la degenza.

«Abbiamo in atto un cluster verificatosi in reparto non Covid, iniziato in data 22/03 con il primo caso (indice): un paziente entrato in pronto soccorso in data 18/03 con tampone (molecolare) eseguito in giornata stessa e risultato negativo – spiegano al Galliera -. Trasferito in reparto, esegue ulteriore test di screening risultato negativo; si positivizza in data 22/03 a seguito di test molecolare. È stato subito avviato il previsto programma attivo di screening e sorveglianza su pazienti e personale.In data 23/03 si rileva nuovo paziente positivo (ha avuto contatti con il caso indice). A seguito dei successivi test di screening e molecolare di controllo su tutti i pazienti venuti potenzialmente in contatto con i due casi precedenti, in data odierna, dopo test molecolare sono risultati positivi altri tre pazienti. In pari data (26/03) è risultata positiva anche una unità di personale (precedentemente risultata negativa ai vari test effettuati dal 22/03). I pazienti positivi sono già stati trasferiti in reparti Covid. Il monitoraggio sta proseguendo su tutti i pazienti ancora presenti in reparto e sul personale. Ad oggi, i pazienti non presentano aspetti clinici peggiorativi in relazione all’infezione Covid».

