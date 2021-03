Mostra il video della ex picchiata dal nuovo compagno, gli agenti soccorrono la donna

I poliziotti sono intervenuti nella casa della ragazza, che forse non avrebbe chiesto aiuto di sua spontanea volontà, come purtroppo spesso accade. Gli agenti hanno allontanato dall’appartamento il fidanzato violento

Gli agenti delle volanti hanno identificato un uomo in via Teglia, nell’ambito degli abituali controlli. Questo, visibilmente scosso, trovatosi davanti i poliziotti, ha spiegato di essere sconvolto per aver visto un video in cui la ex veniva picchiata dal nuovo compagno. Il personale delle volanti è andato a casa della donna e lei ha confermato di essere stata vittima di percosse, presentando evidenti i segni dell’aggressione. Gli agenti hanno allontanato dall’appartamento il nuovo fidanzato. La donna ha rifiutato l’assistenza medica.

In copertina: foto d’archivio

