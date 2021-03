Il Municipio Bassa Valbisagno recupera i danni dei vandali a Costa dei Ratti

Gli interventi sono stati finalizzati e realizzati proprio dal Municipio presso i giardini “Pista Rossa” a Quezzi





Ecco gli interventi realizzati: sostituzione parti di pavimentazione in piastrelle vandalizzate; sostituzione recinzioni perimetrali vandalizzate; rimozione vegetazione infestante; rimozione attrezzature ludiche vandalizzate e non recuperabili; sostituzione ricambi attrezzature ludiche recuperabili; inserimento di due 2 nuovi giochi a molla; sistemazione pista rossa con nuovo pavimento in resina; sostituzione sedute in ardesia precedentemente divelte e ripristini murature; riparazione n. 4 panchine vandalizzate.

È grande l’impegno di denaro pubblico (cioè di tutti noi) necessario soltanto perché qualcuno ha deciso di fare danni senza un motivo, rovinando e rendendo insicuro lo spazio dedicato ai più piccoli.

