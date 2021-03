Si masturba sul bus 13 vicino a una ragazza, rivolta dei passeggeri

È successo poco prima delle 13:30. L’uomo è scappato scendendo dal bus, che viaggiava in direzione levante, all’altezza del capolinea del 35 in via Vannucci

I passeggeri si sono scagliati verbalmente contro l’uomo che è stato notato, per prima, da una donna che ha cominciato a inveire contro di lui. Tutti gli altri hanno cominciato a gridare e il maniaco è scappato approfittando del fatto che il mezzo fosse arrivato alla fermata e avesse aperto le porte. Il bus (matricola 9401) è stato fermato dall’autista. È intervenuta la Polizia che ha raccolto le testimonianze dei presenti.

Alcuni passeggeri ci raccontano che si tratta di un uomo caucasico (quindi di carnagione chiara, ma non si sa se italiano o straniero, perché non ha parlato) di circa 40/45 anni, lievemente brizzolato. Aveva la mascherina e aveva con sé uno zaino che teneva in braccio mentre era seduto e con questo si copriva per non far notare i movimenti della mano. Una donna che era seduta al suo fianco, però, lo ha visto e non ha avuto dubbi e per questo ha cominciato a gridare.

il bus dopo la discesa dell'uomo

