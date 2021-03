San Bartolomeo del Fossato, writer riempiono auto e muri di parolacce

Lo denuncia il consigliere di municipio Centro Ovest Andrea Ferrari: «Gruppi di ragazzini passano il loro tempo dedicandosi ad atti di vandalismo»

«La situazione è ormai insostenibile – dice Andrea Ferrari, che abita nella strada -. Quando avevo l’età di questi ragazzini giocavo con gli amici, ci scambiavamo gavettoni, al massimo tiravamo palline di stucco con la cerbottana. Ora i giovanissimi che frequentano la via fanno danni. Penso al proprietario di quella Peugeot. Non so chi sia, ma magari ha problemi economici per via del Covid e si trova a dover spendere per rifare almeno il cofano. Non si può andare avanti così. Segnalerò quanto è successo all’assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale: bisogna che si fermino questi atti di vandalismo».

