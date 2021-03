Covid: aumentano terapie intensive (+5) e ricoverati (+10). 8 morti tra i 69 e gli 89 anni

342 positivi, 348 guariti, 5.342 vaccini somministrati oggi

Sono stati 5.071 i tamponi molecolari totali (testati per la prima volta e testati per avere la certezza della guarigione) effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.874 tamponi antigenici rapidi. Aggiorneremo con i dati dei testati per la prima volta non appena saranno disponibili.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 52

SAVONA (Asl 2): 47

GENOVA: 161, di cui:

· Asl 3: 140

· Asl 4: 21

LA SPEZIA (Asl 5): 79

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

[sotto: tutti i numeri di oggi]





Mi piace: Mi piace Caricamento...