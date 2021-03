Meteo Limet: mattinata instabile e nuvolosità pomeridiana

Situazione: domani infiltrazioni fredde continentali determinano locali episodi di instabilità pomeridiana, mercoledì soleggiato ovunque.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: martedì 9 marzo 2021

Avvisi: fino al mattino venti settentrionali da tesi a forti tra voltrese e Capo Mele

Cielo e Fenomeni: al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, salvo addensamenti addossati ad versante padano dell’appennino centrale e centro-orientale. Nel corso della giornata nuclei instabili potranno svilupparsi sulle Alpi Liguri in primis in probabile successivo sconfinamento verso la costa imperiese; nuvolosità pomeridiana diffusa anche sull’Appennino centro-orientale e orientale, anche qui non si escludono episodi di instabilità di breve durata in trasferimento alla costa prospiciente. Nell’interno quota neve oltre i 1300-1400, ma in temporaneo abbassamento in presenza di precipitazioni più continue.

Venti: fino al mattino venti settentrionali da tesi a forti tra voltrese e Capo Mele; al più meridionali altrove, salvo rinforzi mattutini sulle creste appenniniche e vallate soggette.

Mari: molto mosso al mattino il settore ovest al largo ed in zona Capo Mele, mosso / stirato altrove. Moto ondoso in diminuzione nel corso del pomeriggio.

Temperature: In calo ovunque.

Costa: min +4/12°C, max +12/16°C

Interno: min -4/+4°C, max +5/12°C

