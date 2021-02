Caos chiusura A7, Crivello: «Tursi chieda alle Ferrovie treni speciali e navette»

<Sarebbero soluzioni importanti per migliorare la vita dei genovesi, evitando di danneggiare le aziende e gli autotrasportatori>

<Questa Giunta comunale si pronuncia continuamente a favore di una città verde, annuncia l’acquisto di bus elettrici, il finanziamento (arrivato dal Governo) di mezzi ecologici per il Trasporto Pubblico, ma continua a permettere che Genova venga invasa dal traffico pesante che provoca inquinamento e molti disagi – dicono alla Lista Crivello -. Esiste indubbiamente un problema annoso che riguarda le infrastrutture viarie ma ciò che i cittadini si domandano è cosa farà Bucci e la sua giunta da oggi a fine marzo. È stata ampiamente annunciata la chiusura della galleria di Monte Galletto, sulla autostrada A7, con importanti ricadute sulla città e sul traffico della A26 già coinvolta da altri lavori che consentono di viaggiare in singola corsia. Non bastano gli sforzi della Polizia Municipale o i cosiddetti percorsi preferenziali, è fondamentale intervenire nei confronti delle Ferrovie dello Stato affinché vengano organizzati convogli speciali e navette, tali atti potrebbero rappresentare soluzioni importanti che migliorerebbero la vita dei genovesi, evitando di danneggiare le aziende e gli autotrasportatori che come l’intera comunità non hanno più avuto tregua dal crollo del viadotto Morandi>.

