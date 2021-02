Incominciata la migrazione, le prime gru hanno già sorvolato il parco del Beigua

Riparte #GruNelBeigua, l’osservazione collettiva dello spettacolo della migrazione

<Ci siamo! Le prime avanguardie hanno già fatto la comparsa nei giorni scorsi, ma i movimenti di massa di gru in migrazione si attendono a breve. Approfittiamo allora della zona arancione, che limita i nostri spostamenti e concentriamoci con gli occhi al cielo per scorgere l’arrivo delle gru, nelle loro curiose formazioni geometriche> dicono al Parco del Beigua.

Prende il via per il terzo anno consecutivo #GruNelBeigua, un’iniziativa di birdwatching collettivo partita timidamente in forma sperimentale nel 2019 attraverso la nostra pagina Facebook, che da subito ha suscitato davvero molto entusiasmo e coinvolto tanti osservatori, non solo dall’area del Beigua ma da tutta la Liguria, il Basso Piemonte e altre zone del nord Italia. Osservatori che ormai sono fedeli collaboratori, precisi e puntuali, pronti a segnalare passaggi anche fuori dai periodi canonici di monitoraggio.

Negli ultimi due anni ci siamo abituati a giornate davvero intense, con decine di segnalazioni, foto e filmati che sono stati poi utilizzati dagli ornitologi Luca Baghino e Alessandro Ghiggi per effettuare i conteggi, con risultati davvero straordinari.

<Nel 2019 i passaggi più numerosi si sono registrati il 22 febbraio e il 1 marzo, e nel giorno di picco sono transitate 4150 gru in poco più di un’ora, mentre l’anno dopo abbiamo potuto assistere a un passaggio spettacolare a metà pomeriggio del 19 febbraio, quando dai settori sud-orientali del Parco del Beigua, in una finestra temporale di circa un’ora e mezza, è stato stimato il transito di più di 7000 individui – spiegano al parco -. Eccoci dunque pronti a ripartire, con l’orecchio teso a cogliere i primi segni dell’arrivo degli stormi, che non passano mai inosservati, non solo per l’affascinante conformazione che assumono durante il volo, ma anche per l’allegro vociare>.

Tutti possono aiutare il parco nell’osservazione, meglio se attrezzati di binocolo, comunicando attraverso messaggi sui nostri profili social (Facebook, Instagram o Twitter) per ogni avvistamento:

la data,

la località (Comune, frazione, ecc.)

l’orario di osservazione

la direzione del volo

una stima nel numero degli individui

inviando se possibile anche foto e brevi filmati.

Quando si comincia? Dove si deve guardare? <La rotta interesserà soprattutto la Liguria occidentale, compresa la ZPS Beigua-Turchino, ma anche altre zone del nord Italia, indicativamente dalla seconda metà di febbraio, ma la partenza delle gru dai siti di svernamento è influenzata dalle condizioni meteorologiche e da altre variabili – concludono al Parco – . I nostri ornitologi, in contatto costante con i colleghi francesi, monitoreranno le fasi di avvicinamento alla Liguria e non appena ci saranno le prime avvisaglie, vi informeremo con un post sui nostri social, fornendovi anche qualche utile indicazione per quantificare il numero di individui che compongono lo stormo. Stiamo all’erta!>.

Chi vuole può inviare anche a noi (mail: genovaquotidiana@gmail.com ) foto e video. Li pubblicheremo col vostro nome.

In copertina: foto di Rossella Bozzano

