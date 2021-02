Raccolta di beni di prima necessità a Priaruggia

È possibile consegnare alimentari e altri beni di prima necessità nella parrocchia della Chiesa di San Pio X, da oggi fino al 20 febbraio, dalle 12 alle 19. I beni raccolti saranno distribuiti presso i Centri di ascolto della Caritas in tutta Genova

<Sono tante le persone, le famiglie e le realtà sociali che dal 15 al 20 febbraio sostengono l’iniziativa “Genova x Genova” a favore delle famiglie in difficoltà che si rivolgono ai Centri di Ascolto – dicono alla Caritas -. Dalle 12 alle 19, presso il piazzale della parrocchia di San Pio X (via San Pio X 27) sarà possibile contribuire ad una raccolta di generi di prima necessità donando pasta, riso, omogeneizzati e detergenti per la persona. Grazie ai promotori di questa significativa iniziativa, “semplici” e preziosi cittadini “attivi” che hanno saputo proporsi, motivare e mettere in rete energie diverse e che sono un incoraggiamento per quanti vogliono farsi prossimi nella necessità, sopratutto in questo tempo di pandemia>. L’iniziativa è patrocinata proprio da Caritas Genova.

