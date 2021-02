Undicenne investito a Bolzaneto, trasportato in al Gaslini

Le sue condizioni sembravano molto gravi. Per fortuna, dopo l’intervento dei sanitari dell’auto medica inviata dal 118 è stata ridimensionata la gravità e il bimbo è stato portato al pronto soccorso in codice giallo

È successo questa mattina poco prima delle 8 in via Giovanni Battista Custo. Soccorso dal 118, il bimbo è stato soccorso in codice rosso da un’ambulanza inviata dal 118 e dall’auto medica. Dopo che i sanitari hanno constatato le sue reali condizioni, è stato trasportato in codice giallo (meno grave) al pronto soccorso del Gaslini.

