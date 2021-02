Spaccia nel posteggio della Fiumara, ma i poliziotti lo pizzicano

Il cliente segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti

I poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato un cittadino peruviano di 21anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di gr. 5,37 di cannabis suddiviso in dosi pronte per la vendita. Si trovava nelle scale esterne del silos del centro commerciale Fiumara insieme ad un ecuadoriano di 22 anni che è stato segnalato per il consumo della stessa sostanza la cui dose trovatagli addosso è stata sequestrata.

