Beccata oltre le casse con merce non pagata, salda il conto solo in parte. Denunciata

È successo al supermercato In’s di via Fusinato, a Pra’. Chiamata a pagare le bottiglie contenute in una borsa, ne ha “dimenticata” una di rum

Una 46enne sassarese è stata segnalata per furto dalle Volanti dell’U.P.G. perché trovata in possesso di merce non pagata. I responsabili antitaccheggio del negozio la stavano tenendo d’occhio e l’hanno vista prima nascondere nella borsa diverse bottiglie e altra merce per poi uscire senza pagare. Invitata a rientrare e pagare quanto dovuto la donna ha pagato solo parte della merce tralasciando una bottiglia di rum del valore di 6,30 euro. Per tale motivo hanno chiamato la Polizia presentando denuncia nei confronti della 46enne.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...