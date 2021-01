Traffico, un altro giorno di passione per i lavori in autostrada

Problemi consistenti sia in A12 sia in A7, ma anche sulle strade urbane. Bolzaneto paralizzata

Per la chiusura del bivio A12/A7 Milano-Genova traffico in tilt sulle autostrade e sulle strade urbane.

A7: traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e bivio A7/A12 Genova-Livorno; coda in entrata a Genova Bolzaneto; coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova, coda tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto.

A12: Coda di 2 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 3 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori; coda di 3 km tra Recco e Genova Nervi per lavori; coda di 3 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova; coda di 3 km tra Recco e Genova Nervi.

Anche in A26 coda tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...