Toti: “Anche i vaccini Astrazeneca in ritardo. Arriveranno il 15 febbraio”

Il presidente della Regione: <Ancora non sappiamo nemmeno su quale popolazione potremo usarlo: sembra più efficace sui giovani che non sugli anziani>

<Non sappiamo quando Pfizer rimedierà i ritardi che in queste ore stiamo subendo come sistema Italia – ha detto stasera, in una diretta Facebook, il presidente della Regione Giovanni Toti -. Non sappiamo quando il vaccino Astrazeneca sarà approvato dall’Ema, l’Agenzia europeo del farmaco. Speriamo entro fine mese. Anche Astrazeneca ha detto che ce li consegnerà un po’ più tardi: il 15 di febbraio e soprattutto che ce ne consegnerà meno e ancora non sappiamo su quale popolazione potremo usare un vaccino che sembra più efficace sui giovani che non sui più anziani, sui quali continueremo a usare Pfizer e Moderna>.

<Il mio obiettivo è quelli di vaccinare tutte le persone sotto i 75 anni. Se noi vacciniamo tutti li 80enni il tasso di mortalità del virus cala dell’80% Ogni 100 morti che abbiamo avuto ne avremmo avuto solamente 20. Ogni due persone che finiscono nei nostri ospedale ne avremmo solo una. Vuole dire che se anche il virus continuasse a circolare noi potremmo aprire tutta la nostra economia, tutta la nostra vita sociale avendo messo in sicurezza i nostri anziani. Ce la faremo prima dei ponti estivi: questo è il mio obiettivo, nella speranza che il Governo mi dia i vaccini per poterlo fare: la nostra sanità è già tutta pronta>.

