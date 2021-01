Seconda fase dei vaccini, Toti: “Walking through per vaccinare un grande numero di persone”

<I ritardi delle consegne non consentono ancora di definire gli scenari, ma siamo pronti in ogni caso>

“Regione Liguria, in stretta collaborazione con le cinque Asl e tutti i Comuni, ha individuato praticamente tutti gli spazi necessari per avviare la fase 2 della vaccinazione, ed è al lavoro per definire l’organizzazione logistica. Restiamo in attesa di capire, visti i ritardi nelle consegne, quale sia lo scenario di fronte al quale ci troveremo, ma siamo pronti in ogni caso. Sono tre le variabili su cui attendiamo notizie e indicazioni dal Governo per poter definire gli ultimi aspetti: i tipi di vaccino, la relativa disponibilità e le tempistiche di consegna; la popolazione target a cui destinare i diversi tipi di vaccino; la priorità di target”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla fase 2 della vaccinazione in Liguria.

“Al momento l’unica certezza – aggiunge Toti – è che i primi ad essere vaccinati dopo il personale sanitario e gli ospiti e gli operatori delle Rsa, saranno gli over 80. È un punto importante, perché ci consentirà di ridurre notevolmente letalità e tasso di ospedalizzazione”.

“Uno dei nostri obiettivi – conclude Toti – è mettere in campo un modello ad alta efficienza, penso a un walking through, dove riuscire a vaccinare un grande numero di persone, in piena sicurezza, con tempi il più contenuti possibile”.

