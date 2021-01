Oggi il ricordo di Guido Rossa, sindacalista ucciso dalle Br

Prima cerimonia alle 10 in via Fracchia, poi, alle 11, quella alla Camera del Lavoro e alle 12 quella al monumento a lui dedicato in largo XII Ottobre. Concluderà la giornata del 42° anniversario la commemorazione che si terrà, con inizio alle ore 15, all’interno dello Stabilimento ArcelorMittal (ex Ilva)

Oggi viene ricordato il sacrificio di Guido Rossa, operaio e sindacalista dell’Italsider, assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979.

Alle ore 10 è stata deposta una corona presso il cippo nei giardini di via Umberto Fracchia, luogo nel quale Guido Rossa venne ucciso. Sono intervenuti Federica Cavalleri – assessore Municipio I Centro Est e Massimo Bisca – Presidente Provinciale Anpi Genova oltre al Sindaco Marco Bucci.

Alla cerimonia commemorativa, organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con Anpi Oregina e Municipio I Centro Est, è presente una rappresentanza di studenti della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale Oregina “Gastaldi”.

La giornata dedicata alla memoria di Guido Rossa proseguirà alle ore 11 alla Camera del Lavoro in via San Giovanni D’Acri. Appuntamento a cura delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, con interventi di: Mario Bianchi – presidente Municipio medio Ponente, Massimo Bisca – presidente Anpi Genova e Igor Magni – Segretario Generale Camera del Lavoro. Per il Comune di Genova sarà presente l’assessore Lorenza Rosso.

Come ogni anno, da quel lontano 24 gennaio 1979 giorno in cui fu barbaramente ucciso Guido Rossa iscritto al PCI e delegato Fiom, la Cgil ricorda il suo sacrificio e il suo esempio di rigore morale e coerenza.

La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dedicato a Guido Rossa antistante il piazzale della Camera del Lavoro di Genova.



Cgil Cisl Uil ricorderanno Guido Rossa alle ore 12 presso il monumento in largo XII Ottobre, luogo dove ogni anno viene deposta una corona di alloro dai sindacati confederali. L’evento si svolgerà in forma ridotta in osservanza delle prescrizioni anti Covid. <I sindacati confederali si riconoscono negli ideali di Guido Rossa, personalità che le organizzazioni sindacali indicano alle nuove generazioni come inesauribile esempio per la costruzione di legalità e giustizia sociale> dicono Cgil, Cisl e Uil. Parteciperanno alla commemorazione Maria Pia Scandolo, segretaria organizzativa Camera del Lavoro di Genova, Marco Granara, segretario generale Cisl Genova , Fabio Servidei, segretario organizzativo Uil Liguria

Concluderà la giornata del 42° anniversario la commemorazione che si terrà, con inizio alle ore 15, all’interno dello Stabilimento ArcelorMittal (ex ILVA) alla presenza dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Per il Comune di Genova ci sarà il sindaco Marco Bucci, per la Regione il presidente Giovanni Toti.

La cerimonia sarà trasmessa in streaming sui canali Youtube e Facebook della Cgil.

