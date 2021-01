A Recco vaccino per nonna Caterina, 99 anni

Nella residenza protetta San Francesco, a tutt’oggi Covid free, vaccinati 17 operatori e 36 ospiti, tra i quali Caterina è la più anziana. Il richiamo il 10 febbraio

Inizio anno nel segno della speranza e della serenità per la Residenza protetta “San Francesco”’ di Recco, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid free. Medici e infermieri della ASL 3 Genovese hanno infatti vaccinato 17 operatori e 36 ospiti, la più anziana dei quali è Caterina Rezzano di 99 anni. Il previsto richiamo vaccinale è fissato per tutti il prossimo 10 febbraio.

Per la direttrice Francesca Chiaro si tratta di un momento a lungo atteso «che premia gli sforzi di tutto il personale – direttore sanitario, oss, infermieri, animatrice, fisioterapiste, addetti alle cucine e alle pulizie – che in un anno terribile e faticoso ha lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute dei nostri assistiti. Grazie alla vaccinazione la nostra struttura verrà adesso messa definitivamente in sicurezza. Ecco perché guardiamo con grande fiducia al 2021, pronti ad accogliere nuovi ospiti: da oggi questa RSA smette di essere un ambiente a rischio per affermarsi al contrario come uno dei luoghi più sicuri di tutta la provincia».

