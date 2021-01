Pfizer, decisione unilaterale: all’Italia 164.970 dosi in meno la prossima settimana

Ne ha dato notizia il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri

Il taglio di dosi all’Italia annunciato ieri dall’azienda farmaceutica è consistente. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri ha spiegato, in una nota, che saranno consegnate solo 397.800 dosi a fronte delle 562.770. Le dosi in meno saranno, dunque, 164.970. Arcuri fa anche sapere che la decisione della Pfizer è stata <unilaterale>, cioè senza possibilità di contrattazione da parte delle autorità italiane.

Ovviamente a 164.970 dosi in meno corrisponde un concreto rallentamento delle vaccinazioni nelle regioni italiane.

