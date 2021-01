Grave incidente in A12, traffico bloccato in direzione Rosignano [riaperto]

Sulla A12 Genova-Livorno verso Livorno il traffico è bloccato per un incidente avvenuto al km 27,1 che ha visto il coinvolgimento di 1 auto e 1 pesante. Per effetto dell’incidente si e’ formata un coda di 4 km. In alternativa, solo per i veicoli leggeri, per coloro che procedono in direzione di Livorno, consigliamo di uscire a Recco utilizzare la statale Aurelia e successivamente rientrare in autostrada a Rapallo. Sul posto sono presenti la Polizia stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari.



Sul posto auto medica e due ambulanze genovesi inviate dal 118 più una arrivata da Rapallo. Tre i feriti, tutti in codice giallo (di media gravità) per dinamica, tutti trasportati all’ospedale San Martino.

Il tratto è stato riaperto alle 16:20

