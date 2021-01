Liguria in zona arancione. Scuole superiori chiuse (in dad) ***

La nuova classificazione delle regioni vede la nostra in zona arancione. Lo aveva anticipato ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e così è stato.

<Secondo i nuovi criteri – aveva detto ieri sera Toti – a Rt 1 si entra in zona arancione, a Rt 1,25 in zona rossa. In arancione si entra anche solo con rischio alto secondo gli indicatori previsti. probabile che la Liguria sia zona arancione perché è a cavallo di Rt1>.

Il Dpcm scatterà a mezzanotte. Sabato saremo ancora in zona gialla. L’ordinanza scatterà alle 23:59 di domani (sabato, appunto), quando entreremo in zona arancione (che scatterà, quindi DOMENICA).

Le scuole superiori resteranno in didattica a distanza. La decisione della Regione è analoga a quelle di altre Regioni. In Emilia Romagna, però, il Tar, a cui si era rivolto una decina di genitori, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza dell’8 gennaio 2021 con cui il presidente Stefano Bonaccini avevano disposto la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 23 gennaio 2021.





