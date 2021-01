Sale sull’autobus con il cane senza museruola e danneggia il mezzo. Denunciato dalla Polizia

Nella concitazione, l’uomo ha perso il telefono. Gli agenti delle Volanti hanno risposto a una chiamata della moglie fingendo di essere cittadini che lo avevano trovato e hanno fissato un appuntamento per la consegna a cui il 53enne si è puntualmente presentato

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso hanno denunciato un 53enne genovese per il reato di danneggiamento. È successo ieri in via Trossarelli alle 19:30

L’uomo è salito a bordo di un autobus con al seguito il proprio cane senza museruola e quando l’autista del mezzo, fermo in via Trossarelli, gli ha chiesto gentilmente di fargliela indossare, il 53enne è andato su tutte le furie reagendo in maniera spropositata inveendo contro di lui con parole offensive, minacce e colpendo con calci e pugni la porta a protezione del posto di guida.

Non contento l’uomo ha danneggiato anche la carrozzeria del bus colpendola con il guinzaglio a catena del cane per poi scappare.

Il 53 enne però durante il suo show ha perso all’interno del bus il suo telefono cellulare che è stato rinvenuto dall’autista il quale lo ha immediatamente consegnato agli agenti intervenuti in suo soccorso.

A quel punto ad un poliziotto è venuta l’idea di rispondere ad una chiamata in entrata sul telefono fingendo di essere un passante che aveva trovato il cellulare.

La voce al telefono diceva di essere la moglie del proprietario a cui l’agente, in incognito, dava un appuntamento per la restituzione dello stesso.

Grazie a questo escamotage gli operatori hanno trovato al fatidico appuntamento proprio il 53enne il quale, messo alle stretta, ha ammesso l’accaduto dichiarando agli agenti che si era arrabbiato perché l’autista <non doveva permettersi di dirgli cosa doveva fare>.

