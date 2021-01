Tenta di salire su un treno senza biglietto e ubriaco, denunciato dalla Polizia di Stato

È successo ieri alla stazione di Voltri. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Sestri Ponente che hanno anche sanzionato l’uomo per ubriachezza manifesta

I poliziotti del Commissariato Sestri Ponente hanno denunciato ieri un algerino di 53 anni per il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità sanzionandolo anche per ubriachezza.

L’uomo, in evidente stato di ebrezza e con svariati precedenti di Polizia, dava in escandescenza alla Stazione di Voltri perché voleva salire sul treno senza biglietto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...