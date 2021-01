Goodmorning Genova, Giaccone direttore editoriale

Obiettivo: <comunicare meglio le pratiche di un network di comunità che offre una variegata serie di servizi alla collettività attraverso l’attività della Cooperativa Il Ce.Sto e dello spazio dei Giardini Luzzati> ma offrire anche <un consistente contributo di approfondimenti di carattere giornalistico>

<A quasi un anno dalla sua partenza il network di comunità “Goodmorning Genova”, nato dalle esperienze de Il Ce.Sto e dei Giardini Luzzati – Spazio Comune per dare un supporto di servizi, di informazione e di intrattenimento durante il lockdown, è diventato uno dei punti di riferimento della vita culturale, intellettuale e associativa del territorio. Il network si è fondato su una partecipazione collettiva e spontanea della popolazione che ha rinnovato attraverso il web lo spirito di solidarietà di una comunità civile basata sui valori di integrazione, tolleranza e sussidiarietà e si è espresso in forme innovative e creative aprendo una nuova prospettiva di coesione sociale e cittadinanza attiva di un territorio – dicono all’associazione -. Per comunicare meglio le pratiche di un network di comunità che offre una variegata serie di servizi alla collettività attraverso l’attività della Cooperativa Il Ce.Sto e dello spazio dei Giardini Luzzati, ma che offre anche un consistente contributo di approfondimenti di carattere giornalistico, è stato deciso di valorizzare questo particolare settore affidando l’organizzazione di “Goodmorning Genova” e la comunicazione de Il Ce.Sto e dei Giardini Luzzati al giornalista Giovanni Giaccone con il ruolo di direttore editoriale>.

<In questo modo – proseguono a Goodmorning Genova – intendiamo valorizzare e definire professionalmente un segmento dell’attività del network che ha rappresentato negli ultimi mesi una finestra importante di approfondimento e confronto per tutto il territorio rispetto sia a temi locali come la sanità, l’integrazione o la politica sia a quelli internazionali come l’aggressione al congresso USA, le dinamiche sociali dell’Africa e i fenomeni migratori globali. Ringraziando Giovanni Giaccone per la sua disponibilità, il consiglio di amministrazione de Il Ce.Sto gli esprime l’augurio di buon lavoro>.

