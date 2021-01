22 anni dalla morte di Faber, 20 di Esteve in viadelcampo29rosso. Stasera concerto in streaming

L’11 gennaio 1999 moriva Fabrizio De André. Il 6 gennaio 2001 si chiudeva in Via del Campo l’asta per la mitica chitarra che gli era appartenuta e donata dalla famiglia a Gino Strada, fondatore di Emergency. A comprarla fu una cordata di genovesi organizzata da Gianni Tassio che la pagò 165 milioni di lire. Stasera il concerto e la raccolta fondi per la Gigi Ghirotti

I 20 anni della Esteve di Fabrizio De André in Via del Campo. Oggi, lunedì 11 gennaio, alle ore 20.00 live streaming fb/viadelcampo29rosso. Quando se non nel giorno della scomparsa del cantautore poeta che meglio di chiunque altro ha raccontato “La città vecchia”?

Nel dicembre del 2001, a poco meno di 2 anni dalla scomparsa di Faber, ebbe inizio sul portale QXL un’asta online di cui fu protagonista la cordata viadelcampo.ge capitanata dall’indimenticabile Gianni Tassio che raggiunse in un mese la cifra considerevole di 165 milioni e mezzo delle vecchie lire, in una appassionante contesa che vide coinvolti fan di Fabrizio, istituzioni, tutti i Genovesi, dai primi agli ultimi comprese le “princese”.

Nata in Spagna nella piccola fabbrica artigiana di chitarre ad Alboraya, pochi chilometri da Valencia, il destino di Esteve fu quello di arrivare in Italia fino a Fabrizio De André e ad accompagnarlo nel suo ultimo tour 1997/’98 nei più prestigiosi teatri italiani.

Quell’ultimo giorno di asta dopo più di un mese di contesa nella bottega di Gianni, la vittoria giunse a coronamento di un sogno, la chitarra di Faber tornava nella sua Genova, in Via del Campo.

Fu un giorno speciale quello, indimenticabile per chi era presente, un miracolo vero nato dall’amore della gente per Fabrizio e per Genova, un sentimento che ci accompagna ancora oggi. I proventi andarono ad Emergency, destinati alla costruzione di un ospedale a Goderich (Sierra Leone), una delle corsie porta il nome di Via del Campo.

Dal Febbraio 2012 la Esteve di Faber è custodita nel cuore della città vecchia in viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi, lo spazio museo del Comune di Genova, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Per il “compleanno di Esteve”, oggi, alle ore 20, un live streaming dal museo come omaggio al prezioso strumento e a Fabrizio fruibile sulla pagina Facebook di viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi; ad eseguire il concerto i London Valour – Tribute Band a Fabrizio De André: Matteo Troilo ( voce, chitarra 12 corde),Benedetta Bollo (violino, cori), Enrico Bovone ( percussioni, cajon, udu, darbouka), Fabio Gandini – (basso)e Andrea Bono (chitarra acustica, chitarra elettrica, cori).

Il gruppo genovese eseguirà 14 brani di Fabrizio De Andrè, uno dei quali ad inizio diretta con la Esteve di Faber.

A raccontare l’avventura di Esteve Laura Monferdini (responsabile contenuti viadelcampo29rosso), che sarà in compagnia di Carlo Denei (cabarettista, cantautore, autore televisivo).

Il concerto promuoverà anche una raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Gigi Ghirotti Onlus – Genova. Per coloro che volessero fare una donazione all’Associazione ecco le coordinate:

ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS – GENOVA

IBAN IT 70 A 06030 01488 0000 64073169

Causale “Concerto London Valour – autorizzazione. n. 1 del 04.01.21”

