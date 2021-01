Toti: “Siamo in giallo, ma vicini all’arancione. Per questo abbiamo deciso la dad”

Didattica a distanza per le Scuole superiori in Liguria come in molte altre regioni italiane (tra cui Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna) nella stessa condizioni. Il Presidente della Regione: <

Il sindaco Marco Bucci : <Necessario continuare a rispettare le regole>

<Siamo a cavallo tra giallo ad arancione – spiega il presidente della Regione Giovanni Toti -. Per i parametri nazionali siamo in giallo, ma sono dati molto vicini alla linea di demarcazione con l’arancione. Per questo abbiamo deciso, come molte altre Regioni, di procedere con ordinanza propria che prevede che le scuole secondarie superiori restino in didattica a distanza al 100% e non tornino in presenza al 50%. Questo perché abbiamo dati molto vicini alla linea di fascia arancione. Dopo che il Governo avrà rinnovato le regole del decreto del 3 dicembre, in scadenza, decideremo per la settimana successiva nella speranza di riprendere la scuola in presenza al più presto possibile, ma nella consapevolezza che riaprirla adesso avrebbe potuto incidere sull’Rt>.



Anche il sindaco Marco Bucci ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole e delle misure di protezione, distanze e mascherine, proprio perché siamo sulla linea di confine tra la zona gialla e la zona rossa.



Mi piace: Mi piace Caricamento...