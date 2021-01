Ansaldi: “Rt superiore a 1,02, rischio elevato per l’impatto sugli ospedali”

Il sub commissario Alisa, responsabile della Prevenzione: <Siamo in giallo, come prevede il decreto, perché l'”indice di confidenza è inferiore a 1>

Al momento del calcolo dei dati avevamo il 35% dei posti letto occupati da malati Covid in terapia intensiva e il 42 in media intensità. I limiti sono, rispettivamente, 30% e 40%. Oggi l’occupazione della terapia intensiva è scesa al 31 mentre resta stabile l’occupazione dei reparti in media intensità.

Perché, nonostante questo, siamo in zona gialla: <Siamo in area gialla perché il decreto prende in considerazione il limite inferiore dell’intervallo di confidenza, che è 0,95, quindi inferiore a uno – ha detto il sub commissario e responsabile prevenzione Alisa Filippo Ansaldi -. Dobbiamo prestare attenzione alle misure di prevenzione perché abbiamo ancora un impatto elevato sulle strutture ospedaliere>.

Insomma, bisogna rispettare al massimo le regole di prevenzione perché basta poco per finire in area arancione.

