Chiese dei rolli, oltre 1 milione e 300 mila visualizzazioni. La “star” è la chiesa dell’Annunziata

I video dell’evento digital realizzato dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Genova sono stati 35 (compresi trailer e focus sulle opere). Un quarto delle visualizzazioni per la chiesa di piazza della Nunziata

Anche le visite in presenza, previste da domani 9 gennaio e per i prossimi fine settimana del mese, hanno riscontrato un enorme successo: a poche ore dall’apertura le prenotazioni sono già sold out

Un risultato eccezionale per le Chiese dei Palazzi dei Rolli: sono state ben 1.387.4266 le visualizzazioni raggiunte sui canali Youtube e social di Genova More Than This per l’evento digital realizzato dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Genova.

Grazie al supporto delle nuove tecnologie, dei droni e delle immagini ad alta definizione, dal 20 dicembre al 6 gennaio è stato possibile regalare ai genovesi, e non solo, un viaggio attraverso un secolo di storia ammirando, dal salotto di casa, le opere di inestimabile valore realizzate su commissione delle ricche famiglie genovesi e raccontate dal curatore scientifico dei Rolli Days Giacomo Montanari e da giovani divulgatori scientifici.

«Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti da questo percorso, iniziato un mese fa per raccontare a un pubblico vasto lo straordinario patrimonio culturale, artistico, architettonico delle chiese genovesi. Un’occasione per avvinarci ancora di più alla nostra storia e al nostro territorio» commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.

Sono stati pubblicati 35 video inediti, tra chiese, focus sulle opere e trailer: al primo posto tra i gradimenti, quello dedicato alla Basilica dell’Annunziata del Vastato che ha totalizzato 317.995 visualizzazioni. Il Presepe della Madonnetta ha totalizzato 168.423 visualizzazioni, mentre la Cappella di San Giovanni Battista nella Cattedrale di San Lorenzo ne ha avute 82.678.

74.741 clic per Immacolata di Pierre Puget, all’interno dell’Oratorio di San Filippo: poco di più rispetto al focus sull’Annunciazione del Ravensburg nella Chiesa di Santa Maria di Castello (67.807) e al video dedicato alla Chiesa di Santa Maria di Castello (67.165). Ottimo risultato anche per la Chiesa del Gesù, che ha raggiunto quota 49.860 visualizzazioni.

La magnificenza delle Chiese dei Palazzi dei Rolli è stata inoltre celebrata in 12 splendidi scatti del fotografo Fabio Bussalino, scaricabili gratuitamente da www.visitgenoa.it/chiesedeirolli.

