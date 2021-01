Toti per il governo di unità nazionale che traghetti alle elezioni

Il leader di “Cambiamo!”: <Se il Governo Conte ha la forza di andare avanti lo faccia in fretta e buona fortuna. Come Cambiamo! abbiamo già chiarito la nostra totale indisponibilità a dare un sostegno di qualsiasi forma all’attuale maggioranza> altrimenti <ceda subito il passo e tutte le forze politiche collaborino a un nuovo Governo che porti il Paese al voto dopo aver deciso e attuato almeno tre cose essenziali: vaccini, investimenti del Recovery e messa in sicurezza del sistema sanitario>

<Se non fosse drammatica sarebbe francamente grottesca la discussione che va in scena da giorni sulla crisi di Governo e i vari penultimatum che si susseguono quotidianamente – scrive il presidente della Regione sulla propria pagina Facebook -. Se qualcuno non se ne fosse accorto, faccio notare che il nostro Paese ha bisogno di decisioni fondamentali per il futuro. La campagna di vaccinazione deve essere definita in tempi rapidissimi, l’Europa aspetta nostre notizie sul Recovery di cui si sono perse le tracce, la sanità ha bisogno di investimenti importanti e nessuno decide sul Mes. Se il Governo Conte ha la forza di andare avanti lo faccia in fretta e buona fortuna. Come Cambiamo! abbiamo già chiarito la nostra totale indisponibilità a dare un sostegno di qualsiasi forma all’attuale maggioranza. Come dicono gli inglesi: “Non è la nostra tazza di tè”, abbiamo progetti e idee diverse per l’Italia. Chiediamo solo di fare in fretta. Se questo Esecutivo invece non è in grado di andare avanti, ceda subito il passo e tutte le forze politiche collaborino a un nuovo Governo che porti il Paese al voto dopo aver deciso e attuato almeno tre cose essenziali: vaccini, investimenti del Recovery e messa in sicurezza del sistema sanitario. Non è più l’epoca della propaganda e dei giochini. È il momento della responsabilità di fronte agli italiani>.

